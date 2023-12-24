24 Aralık 2023 23:55 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 01:39

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim kentinde Ertekin Özkan (49) adlı Türk vatandaşı, polis tarafından sokak ortasında öldürüldü. Suç işlendiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, Özkanelinde bıçakla yarı çıplak halde gördüğü Özkan ile karşılaştı. Adamı bıçağı bırakması konusunda uyaran ekipler, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan Ertekin Özkan’a 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"ANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDUNUZ"

Türk vatandaşları, polisin özellikle Türklere karşı yargısız infaz eylemlerinde bulunduğunu belirterek, bu olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını istedi. Görgü tanıkları polise tepki göstererek, “Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz” dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baden-Württemberg Kriminal Soruşturma Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamada ise, üç polis memurundan oluşan bir devriyenin Mannheim'ın Schönau bölgesinde kendilerini bıçakla tehdit eden 49 yaşındaki bir kişiyi vurduğu ifade edildi. Baden Württemberg Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KARLSRUHE BAŞKONSOLOSLUĞU DEVREYE GİRDİ

Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, olayın ardından Mannheim’a giderek emniyet makamlarından bilgi aldı ve taziye evini ziyaret ederek Özkan’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Sezgin yaptığı açıklamada, “Konunun bütün boyutlarıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

"BABAM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Ertekin Özkan’ın kızı, babasının ruh sağlığının yerinde olmadığını, bunun da polisler tarafından bilindiğini söyleyerek, babasının cinayete kurban gittiğini ifade etti. Bölge sakinleri ise Özkan'ın uyuşturucu tedavisi gördüğünü, ancak tekrar uyuşturucuya başladığını belirtti.