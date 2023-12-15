Berlin ve Ankara anlaştı! Almanya artık Türkiye'den imam almayacak

15 Aralık 2023 07:28 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 07:32

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Euronews

Berlin, Ankara ile Alman camilerine Türk imamlar atayan programın aşamalı olarak kaldırılması konusunda anlaştı. Almanya İçişleri Bakanlığı, 'tartışmalı' konuda atılan bu adımın Almanya'daki Müslümanların entegrasyonunu artıracağını kaydetti.

Bakanlık ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında yapılan bir anlaşma uyarınca her yıl yaklaşık 100 imam Almanya'da eğitilecek. Böylece Diyanet İşleri Bakanlığı Almanya'ya din görevlisi atayamayacak.

"BİZİM DEĞERLERİMİZİ SAVUNAN DİN ADAMLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan din adamlarına ihtiyacımız var" dedi.

Faeser, "Bu, Almanya'daki Müslüman toplulukların entegrasyonu ve katılımı için önemli bir kilometre taşıdır" ifadesini kullandı.

DİTİB, yaklaşık 900 camisiyle Almanya'daki en büyük dernekler arasında yer alıyor.

2017 yılında Diyanet tarafından gönderilen imamların Ankara adına "casusluk yaptığı" iddialarının ardından Alman yetkililer, DİTİB'i köklü reformlar yapmaya çağırmıştı.