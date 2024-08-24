Almanya'da festival saldırısında 3 kişi ölmüştü! Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı dün Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu. Festivale düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüştü.

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Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.

"GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Mevcut bilgilere göre, Almanya’nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Öte yandan Saldırının nedeni bilinmezken, dün başlayan ve 3 gün sürmesi planlanan “Çeşitlilik Festivali'nde” bugün ve yarın yapılacak etkinlikler iptal edildi.