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Almanya'da festival saldırısında 3 kişi ölmüştü! Dışişleri'nden açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı dün Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu. Festivale düzenlenen saldırıda 3 kişi ölmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya’nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.

"GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Mevcut bilgilere göre, Almanya’nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

Almanya'da festival saldırısında 3 kişi ölmüştü! Dışişleri'nden açıklama - 1. Resim

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Öte yandan Saldırının nedeni bilinmezken, dün başlayan ve 3 gün sürmesi planlanan “Çeşitlilik Festivali'nde” bugün ve yarın yapılacak etkinlikler iptal edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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