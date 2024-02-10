Alper Gezeravcı ilk paylaşımını yaptı: Merhaba Dünya, ben geldim

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 18 günlük uzay macerasının ardından Dünya'ya döndü. Gezeravcı sosyal medya hesabından inişinden saatler sonra ilk paylaşımını yaparak "Merhaba Dünya. Ben geldim" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibi,18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.

SpaceX'e ait Dragon kapsülü ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa indi.

Ax-3 ekibi gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı.

Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.

1 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor.

DÜNYA'DA İLK GÖRÜŞME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı görüntülü arayarak, "Uzun ve zorlu görev boyunca hep sizi cesaretli, kararlı ve özgüvenli gördük. Şimdi de bütün bu uzun ve zorlu görevi başarmanın huzurunu simanızda gözlemleme imkanına sahibiz. Tekrar sizi tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kacır başta olmak üzere devletin desteğiyle güzel bir deneyim yaşadığını belirtti.

Planlanandan 6 gün daha fazla kaldıklarını dile getiren Gezeravcı, "Bu bizim için büyük bir şanstı. Planlı ilave faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu. Nihayet dün istasyondan ayrıldık." dedi.

Bir kaç defa ertelemenin sonunda son teyidi aldıktan sonra gerekli hazırlıkları yapıp dönüşe geçtiklerini anlatan Gezeravcı, 47 saatlik bir yolculuğun ardından dünyaya ulaştıklarını kaydetti.

Kapsülden inişleri, gemiye binişleri hakkında da bilgi veren Gezeravcı, kapsülün içindeki uzayda yapmış oldukları deneylerin özenli bir şekilde kendilerine teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

GERİ DÖNÜŞ ÜÇ KERE ERTELENDİ

Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.

TARİHİ YOLCULUK 19 OCAK'TA BAŞLADI

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.