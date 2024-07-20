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Altgeçitler göle döndü! Suyun içinde dakikalarca plakasını aradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bolu, Sağanak Yağış, Mahsur Kalanlar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da aniden bastıran sağanak nedeniyle altgeçitler ve sokaklar adeta göle döndü. Suda mahsur kalan bir sürücü aracının plakasını dakikalarca suyun içinde aradı. Konu ile ilgili konuşan sürücü, “Yağıştan dolayı burada kaldım. Buranın yabancısıyım, Ankara’dan hastaneye ziyarete geldim. Ama maalesef burada kaldık. Yapacak bir şey yok” dedi.

Bolu’da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Kısa sürede sokakları adeta göle çeviren sağanak yarım saatlik sürede etkisini yitirdi ancak altgeçitler göle döndü. Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi ve Kürkçüler TOKİ’de bulunan alt geçitlerde birçok araç mahsur kaldı.

Altgeçitler göle döndü! Suyun içinde dakikalarca plakasını aradı - 1. Resim

Aracıyla alt geçitte mahsur kalan İsmail Çınar, “Yağıştan dolayı burada kaldım. Buranın yabancısıyım, Ankara’dan hastaneye ziyarete geldim. Ama maalesef burada kaldık. Yapacak bir şey yok. Yağış aniden bastırdı, ben kurtarırım zannettim ama kaldım. Bolu Emniyeti’ne çok teşekkür ediyorum. Sorun çözülene kadar komiserim bizimle beraber kaldı” dedi. Ayrıca İsmail Çınar, aracının suya düşen plakasını ise dakikalarca aradı.

Altgeçitler göle döndü! Suyun içinde dakikalarca plakasını aradı - 2. Resim

Öte yandan, Kürkçüler TOKİ alt geçidine motosikletle giren 2 kişi suda mahsur kaldı. Canlarını zor kurtaran vatandaşlar motosikleti suyun içinde bıraktı.

Altgeçitler göle döndü! Suyun içinde dakikalarca plakasını aradı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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