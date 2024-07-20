Altgeçitler göle döndü! Suyun içinde dakikalarca plakasını aradı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme:

Bolu, Sağanak Yağış, Mahsur Kalanlar, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da aniden bastıran sağanak nedeniyle altgeçitler ve sokaklar adeta göle döndü. Suda mahsur kalan bir sürücü aracının plakasını dakikalarca suyun içinde aradı. Konu ile ilgili konuşan sürücü, “Yağıştan dolayı burada kaldım. Buranın yabancısıyım, Ankara’dan hastaneye ziyarete geldim. Ama maalesef burada kaldık. Yapacak bir şey yok” dedi.