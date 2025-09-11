Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın dolu çanta kayboldu! İçindeki nişan hatırası hepsini kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın dolu çanta kayboldu! İçindeki nişan hatırası hepsini kurtardı
Gündem Haberleri

Bolu'da 205 bin lira değerinde altınların olduğu çanta bulundu. Ekipler çantadaki nişan magnetinden altınların sahibini buldu.

Bolu Çaydurt mevkisinde yol kenarında bir çanta bulan vatandaş, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

ÇANTADAN ALTIN ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çantada yaptıkları incelemede yaklaşık 205 bin lira değerinde 3 altın bilezik, bir çeyrek altın ve çeşitli çocuk kıyafetleri olduğunu tespit etti.

NİŞAN MAGNETİNDEN SAHİBİ BULDULAR

Ekipler, sahibini belirlemek için çantadaki bir nişan magnetinden yola çıkarak çalışma başlattı. Magnet üzerindeki bilgilerden sahibinin kimliğine ulaşan jandarma, çantanın sahibinin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşadığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Bolu'ya gelen sahibine, kayıp çantası ve içindeki ziynet eşyaları tutanakla teslim edildi.

