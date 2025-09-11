2 belediye daha AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti MKYK bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan toplantı öncesinde AK Parti'ye geçen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozetlerini taktı.

"DAHA BÜYÜK HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ"

AK Parti'den yapılan açıklamada da "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.