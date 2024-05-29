Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampalarında bir tır aracının yola devrilmesi sonucunda yol trafiğe tamamen kapandı.
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kaza meydana geldi. Tırın devrildiği yol trafiğe kapandı.
ANKARA'DAN GELENLER D-100 KARAYOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR
İstanbul istikametinde meydana gelen kaza neticesinde Ankara’dan gelen araçlar Gölyaka gişelerinden yol trafiğe kapatılarak D-100 karayoluna yönlendiriliyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı