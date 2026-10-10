Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 20 kişi tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 20 kişi tutuklandı
Başlık ResmiAnkara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 20 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Çankaya ve Keçiören'de silahlı eylemlere katılan katılan kişilerin de olduğu 20 kişi tutuklandı.

Kaydet
|

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı belirtildi. Yakalanan kişilerin arasında Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş edilmesi olayının faillerinden olan Daltonlar Çetesi ve Keçiören'de 1 kişinin silahla yaralanması olayında bulunan kişilerin de olduğu bildirildi.

BAKMADAN GEÇME
5 milyar liralık mal varlığına el konuldu! “Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız”
GÜNDEM

5 milyar liralık mal varlığına el konuldu! “Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız”
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.