Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 20 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Çankaya ve Keçiören'de silahlı eylemlere katılan katılan kişilerin de olduğu 20 kişi tutuklandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı belirtildi. Yakalanan kişilerin arasında Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş edilmesi olayının faillerinden olan Daltonlar Çetesi ve Keçiören'de 1 kişinin silahla yaralanması olayında bulunan kişilerin de olduğu bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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