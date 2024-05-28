Ankara Sincan’da korkutan yangın! Apartman cayır cayır yandı

Ankara Sincan'da bir apartmanda yangın çıktı. Binanın çatısının cayır cayır yandığı anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Ankara'da korkutan yangın... Sincan'daki bir apartmanın çatı katı cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir binada meydana geldi.

Yangın binanın altında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çıktı.

Şaft üzerinden çatıya ulaşan elektrik akımı çatının yanmasına neden oldu.

Yangının başlamasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.