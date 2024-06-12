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Ankara'da aile vahşeti! 2019 yılının ilk bebeğini babası katletti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Annesiyle birlikte öldürülen çocuğun 2019 yılında Ankara’da doğan ilk bebek olduğu, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı.

Ankara’da yaşanan aile faciasında eşi ile kızını vurduktan sonra intihar eden adam hayatını kaybetti. Yenimahalle’de meydana gelen olayda Yakup Koca (55), boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca (43) ile kızı Hilal Nur Koca’yı (5) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Ankara'da aile vahşeti! 2019 yılının ilk bebeğini babası katletti - 1. Resim

BİR AİLE YOK OLDU

Anne ile kızı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yakup Koca hastanede öldü. Yakınları tarafından cenazelere teslim alınan anne ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Semiha Koca ile Hilal Nur Koca’nın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da aile vahşeti! 2019 yılının ilk bebeğini babası katletti - 2. Resim

 2019 YILININ İLK BEBEĞİYDİ

Öldürülen Hilal Nur Koca’nın ise 2019 yılında Ankara’da doğan ilk bebek olduğu belirtildi. Dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan Hilal Nur’u ve annesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Ankara'da aile vahşeti! 2019 yılının ilk bebeğini babası katletti - 3. Resim

SON SÖZÜ 'BABA DUR' OLDU

Öte yandan olay gerçekleştiğinde mutfakta olduğunu ve silah sesleri duyduğunu belirten apartman sakinlerinden Fatma Erciyas ise “Baba yapma’ ya da ‘Baba dur’ çığlığı duydum. Sonra çocuğun bir daha sesi çıkmadı. Son bir silah sesi duydum, muhtemelen adam en son kendine sıktı” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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