Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Ankara'da askeri araç kaza yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Albay Sayit Gökgöz’ün şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı yer aldı.

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Ankara'daki askeri araç kazası ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Albay Sayit Gökgöz’ün şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız İsth. Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürlek, “Ankara’da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz’e Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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