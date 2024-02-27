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    • Haberler > Gündem > Ankara’da askerleri taşıyan servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı

    Ankara’da askerleri taşıyan servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara’da askerleri taşıyan servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı
    SonDakika, Haber, Gündem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara’nın Beypazarı ilçesinde askerleri taşıyan servis aracı devrildi.

    Ankara'da askerleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Derilen araçta 1 asker yaralandı.

    Edilen bilgilere göre kaza Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Ege Ordu Komutanlığına bağlı servis aracı, Saracık mevkiinde hareket ettiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 asker yaralandı. Yaralı asker, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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