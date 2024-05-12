Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da can pazarı! Kaza yaptıkları araçta sıkıştılar, ölü ve yaralılar var

Ankara'da can pazarı! Kaza yaptıkları araçta sıkıştılar, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da can pazarı! Kaza yaptıkları araçta sıkıştılar, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir araç direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Feci kaza saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde yaşandı. BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Belçika televizyonundan İsrail protestosu: Soykırımı durdur!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Batı Trakya Lozan haklarını istiyor! Soydaşların gözü Erdoğan - Miçotakis zirvesinde - GündemBatı Trakya Lozan haklarını istiyor!Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar - GündemSahte ilan dolandırıcılığına dikkat!Batman'da silah kaçakçılarına dev operasyon! Ele geçirilenlerin arasında yok yok - GündemBatman'da silah kaçakçılarına dev operasyon! Ele geçirilenlerin arasında yok yokPsikiyatri uzmanından usulsüzlük! Uyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi - GündemUyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi!Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - GündemAnadolu Otoyolu'nda dehşet! Borular sürücü camını deldi...Dolandırıcılar her yolu deniyor! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor - GündemDolandırıcılar her yolu deniyor! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...