Ankara'da can pazarı! Kaza yaptıkları araçta sıkıştılar, ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir araç direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
Feci kaza saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde yaşandı. BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.
ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTILAR
Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı