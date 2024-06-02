Ankara'da feci kaza! Otomobil düğüne daldı, yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara’da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç düğün alanına daldı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ise kaçtı.
Feci kaza, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, sokakta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı.
SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Kaza sonrası can pazarı yaşanırken, sürücü düğün sahiplerinden tepki görünce olay yerinden kaçtı. Daha sonra çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı