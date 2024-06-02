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Ankara'da feci kaza! Otomobil düğüne daldı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mamak, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç düğün alanına daldı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ise kaçtı.

Feci kaza, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, sokakta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı.

Ankara'da feci kaza! Otomobil düğüne daldı, yaralılar var - 1. Resim

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kaza sonrası can pazarı yaşanırken, sürücü düğün sahiplerinden tepki görünce olay yerinden kaçtı. Daha sonra çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Ankara'da feci kaza! Otomobil düğüne daldı, yaralılar var - 2. Resim

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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