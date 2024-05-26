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Ankara'da hayvan kavgası kanlı bitti! Arabayla ezilen 7 kişi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da hayvan kavgası kanlı bitti! Arabayla ezilen 7 kişi hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da akıl almaz bir olay yaşandı. Küçükbaş hayvanların kapısının önünü kirletmesine sinirlenen adam şikayetini dile getirdi sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Olaylar büyüdü araya yakınlar da girdi, hayvancılardan biri araba ile karşı tarafı ezdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 2'si ağır 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanlar yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, 25 Mayıs günü akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Besihaneler Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y’ye ait küçükbaş hayvanların S.Ö’nün kapısının önünü kirletmesi sonucu S.Ö, İ.Y’nin yanına giderek, hayvanları salmamasını istedi. Sözlü tartışma İ.Y ve yanındakilerin S.Ö’ye saldırmasının ardından kavgaya dönüştü. Bunun üzerine S.Ö yakınlarına haber vermesi üzerine olay büyüdü. Olay yerine gelen ünlü Doktor Prof. Dr. Ömer Özkan’ın yeğeni Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık kavgayı ayırırken, İ.Y’nin yakınları olduğu öğrenilen bir kişi arabayı kavganın olduğu alana hızla sürdü.

Olayda Prof. Dr. Ömer Özkan’ın yeğeni Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Özkan ve Yunus Emre Ovacık’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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