Ankara'da inanılmaz olay! Mangaldan sıçrayan ateş sonrası kalp krizi geçirerek öldü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yakınlarıyla mangal yapan TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, üzerine sıçrayan kıvılcımla bir anda alevler arasında kaldı. Yaklaşık 20 saniye sonra alevlerin etkisinden kurtulan Yapıcı daha sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Korkunç olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşandı. Hasanoğlu Mahallesi'nde yakınlarıyla mangal yakan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı'nın üzerine kıvılcım sıçradı.
ALEVLERDEN KURTULDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kısa sürede alevler arasında kalan Yapıcı üzerindekileri çıkararak ateşlerden kurtulmaya çalıştı. Yanındaki iki kişinin de yardımıyla yaklaşık 20 saniye sonra alevlerden kurtulan Yapıcı, daha sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
İzleyenleri dehşete düşüren olay güvenlik kamerası kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı