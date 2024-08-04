Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da inanılmaz olay! Mangaldan sıçrayan ateş sonrası kalp krizi geçirerek öldü

Ankara'da inanılmaz olay! Mangaldan sıçrayan ateş sonrası kalp krizi geçirerek öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yakınlarıyla mangal yapan TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, üzerine sıçrayan kıvılcımla bir anda alevler arasında kaldı. Yaklaşık 20 saniye sonra alevlerin etkisinden kurtulan Yapıcı daha sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Korkunç olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşandı. Hasanoğlu Mahallesi'nde yakınlarıyla mangal yakan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı'nın üzerine kıvılcım sıçradı.

ALEVLERDEN KURTULDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa sürede alevler arasında kalan Yapıcı üzerindekileri çıkararak ateşlerden kurtulmaya çalıştı. Yanındaki iki kişinin de yardımıyla yaklaşık 20 saniye sonra alevlerden kurtulan Yapıcı, daha sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İzleyenleri dehşete düşüren olay güvenlik kamerası kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar - Gündemİstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar!Şarjda bırakılan telefon, ambalaj fabrikasını küle çevirdi - GündemŞarjda bırakılan telefon, fabrikayı küle çevirdiErzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - GündemYolcu otobüsü devrildi! Yaralılar varBakan Yerlikaya açıkladı: 434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı - Gündem434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı"Ayinesi iştir kişinin, söze bakılmaz" - GündemSamimiyetinizi görelimİki çocuklu ajan aile... Takastan film gibi hikâyeler - GündemTarihe geçen takastan film gibi hikâyeler
Sonraki Haber Yükleniyor...