Ankara'da inanılmaz olay! Mangaldan sıçrayan ateş sonrası kalp krizi geçirerek öldü

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yakınlarıyla mangal yapan TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, üzerine sıçrayan kıvılcımla bir anda alevler arasında kaldı. Yaklaşık 20 saniye sonra alevlerin etkisinden kurtulan Yapıcı daha sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.