Ankara’da vahşet! Arkadaşını bıçaklayıp o anları kaydetti

Başkent Ankara’da kız arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Enes Ç’nin, olayın ardından kan donduran bir eylemde bulunarak can çekişen Hasan Esen’i cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı.

Ankara'da 20 yaşındaki Enes Ç., kız arkadaşını taciz ettiği iddiası ile tartıştığı 21 yaşındaki Hasan Esen’i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı olayın ardından kan donduran bir eylemde bulunarak, bıçakladığı arkadaşının kanlar içindeki halini cep telefonuyla kaydetti.

İLK MÜDAHALE ÇEVREDEKİLERDEN

Esen aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahale çevredeki duyarlı vatandaşlardan geldi. Ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI!

Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Ç. ise yakındaki polis ekipleri tarafından suç aleti buçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi, defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Ç.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.