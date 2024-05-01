Ankaralılar telefona sarıldı, 1.330 ihbar yapıldı! Tedbir amaçlı elektik kesintileri başladı...

Ankara adeta sağana teslim oldu. Yoğun yağışa ilişkin açıklama yapan Vali Vasip Şahin, 1.300 civarında su baskını ihbarı geldiğini belirterek, "Mağduriyetin yaşanmaması için tüm ekiplerimiz sahada. Şu ana kadar 950 su baskınına müdahale edildi. Yarın için de ikaz yayınladık" dedi. Öte yandan bir açıklama da EGO Genel Müdürlüğü'nden geldi. Başkentte bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrikler kesildi, işte son durum...

Ankara Valiliği’nin “Gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara dikkat” uyarısından sonra etkili olan yağmur, hayatı felç etti. Yollar göle döndü, toplu taşıma araçları mahsur kaldı. Vatandaşlar dizine kadar suya battı. Birçok evi de su bastı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olan yağışa ilişkin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." dedi.

Vali Şahin, Kazım Karabekir Caddesi'nde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kentin yoğun yağış aldığına dikkati çeken Şahin, Ankaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, "Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor." diye konuştu.

Şahin, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "AFAD Müdürlüğümüzün, Emniyet Müdürlüğümüzün trafik ekipleri, dalgıç ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yine dalgıç kurtarma ekipleri, belediyenin itfaiye ve ASKİ personeli ve diğer tüm ilgili birim ve kuruluşlarımızın tüm ekipleri burada ve yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Şu anda Ankara'da akşam aldığı yağmurdan sonra azalmış olsa da bir yağış devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır."

"950 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ"

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1.330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." şeklinde konuştu.

Şahin, yağışın özellikle Yenimahalle ilçesinde yoğunlaştığını kaydederek, tüm ilçelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, "Tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

TEBİR AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI

EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi. EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi: "Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."