Anma töreni çıkışında saldırıya uğramıştı! Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Özel'den yaşadığı olayla ilgili çarpıcı bir yorum geldi. Özel, "Oraya tesadüfen gelmiş olma ihtimali, Taksim Meydanı’na Kutup Yıldızı’nın düşmesiyle aynıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında düzenlenen saldırı gündemdeki yerini koruyor. Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştirilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

TÜSİAD'LA GÖRÜŞME

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret eden Özel'e çıkışta gazeteciler tarafından uğradığı saldırı soruldu.

"TESADÜF DEĞİLDİ"

"O kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali Taksim Meydanı’na Kutup Yıldızı’nın düşmesiyle aynı ihtimaldir." diyen Özel, "Bir katil, yani öldürmekle tehdit ediyorlar 'ayağını denk almazsan' diye. Evladını öldürmüş, 'Evladına acımamış, sana mı acıyacak?' diye tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İŞLEDİĞİ SUÇUN HESABINI VERMELİ"

"Birilerinin işlediği suçun hesabını vermesi lazım." diyen Özel, "Sabırla bekliyorum. Sokaktaki serseriden ders alacaksak hiç bu yollara çıkmazdık. İddialara cevap vermem." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.