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Anne - kız feci şekilde can verdi! Küle dönen evden geriye oksijen tüpü kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Koah, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı’da bir evde yangın çıktı, anne kız kaçmak isterken can verdi. Küle dönen evden geriye ise sadece KOAH hastası yaşlı kadının oksijen tüpü kaldı.

Feci olay, Yapraklı ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşandı. Köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanındaki eve de sirayet etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZININ CESEDİ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler Ümmühan Kütük’ün (78) ve kızı Gülden Kütük'ün (40) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından anne ve kızı, Yenice köyünde dün toprağa verildi.

Anne - kız feci şekilde can verdi! Küle dönen evden geriye oksijen tüpü kaldı - 1. Resim

GERİYE OKSİJEN TÜPÜ KALDI

Yanarak can veren anne Ümmühan Kütük’ün KOAH hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı kadından geriye ise sadece oksijen tüpü kaldı.

Anne - kız feci şekilde can verdi! Küle dönen evden geriye oksijen tüpü kaldı - 2. Resim

"HALAMIN CESEDİNİ BALKONDA BULDUK"

Halasının yanmış cesedini balkonda bulunduğunu söyleyen yeğeni Yakup Karaman, “Burada halam ve kızı kalıyordu. Halam KOAH hastalığından dolayı tüp kullanıyordu. Gece nefes daralmasıyla uyanıp yangını görüyorlar ve balkondan kaçmaya çalışıyorlar. Halamın cesedini balkonda bulduk. Kızının cesedini ise odada bulduk. Köylülerimizle birlikte gece kalkıp ciddi anlamda çaba sarf ettik. Ne yazık ki çaresiz kaldığımız bir olaydı. Halam yaşlıydı ama kızı çok gençti, gariban bir aileydi. Yanarak can vermeleri bizi çok derinden üzdü” diye konuştu.

Anne - kız feci şekilde can verdi! Küle dönen evden geriye oksijen tüpü kaldı - 3. Resim

"BÜYÜK BİR ACI YAŞADIK, ANNE VE KIZI KURTARAMADIK"

Çıkan yangında çok mücadele gösterdiklerini belirten Yenice köyü muhtarı Ahmet Oytukkaya da, “Büyük bir acı yaşadık. Devletimiz, itfaiyesi, jandarması, sağlık birimleriyle en kısa sürede buraya ulaştı. Köylüler ile biz de çok mücadele ettik ama tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtaramadık. Büyük bir acımız var çok üzgünüz” dedi.

Anne - kız feci şekilde can verdi! Küle dönen evden geriye oksijen tüpü kaldı - 4. Resim

Anne - kız feci şekilde can verdi! Küle dönen evden geriye oksijen tüpü kaldı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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