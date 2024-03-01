Anne ve babalar dikkat! Haberler peş peşe geldi, çocuklar arasında şiddet patladı

Son günlerde okullardan gelen şiddet haberleri herkesi endişelendiriyor. Uzmanlar dijital bağımlılığa dikkat çekiyor. Toplumsal şiddet olayları ve çocukların suç aletine erişim kolaylığı da öne çıkan diğer unsurlar... Peki ne yapılmalı? İşte anne ve babaların yakın takibe alması gereken konular...

Okullarda yaşanan ve sonu ölüme dayanan şiddet olayları, hem velileri hem de eğitimcileri endişelendirmeye başladı. İstanbul Sancaktepe’de lise öğrencisi 15 yaşındaki M.E.K, 14 yaşındaki E.E. ile kavga ederken hayatını kaybetti. Bağcılar’da 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, kar maskesi takarak takip ettiği okul arkadaşını bıçakladı. Ankara’da lise öğrencisi H.Ü., tartıştığı okul arkadaşı E.N.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Elazığ’da 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Y.A. tartıştığı okul arkadaşı M.P.K.’yı bıçakladı. Adıyaman’da bir ortaokulda dün 14 yaşındaki A.V. başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı...

"TOPLUMSAL ŞİDDETİN ARTMASI ERGENLERİ TETİKLİYOR"

Milliyet'te yer alan haberde, Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Bengi Semerci, çocuk ve ergenlerde şiddet davranışına duygusal ve toplumsal nedenlerin yol açabileceğine işaret ederek “Toplumda şiddetin artması ergenlerde de şiddetin artmasına neden oluyor. İletişim becerilerinin yetersizliği, bilinçsiz suçlamalar, hatalı namus ve ahlak anlayışları da şiddetin nedenleri arasında. Yoksulluk gibi sosyo-ekonomik baskı unsurları şiddete neden olabilir. Çocuk ve ergenler erişkinleri model alırlar. Toplumda sürekli yinelenen şiddet eylemleri, çocuğun şiddeti sorun çözmede etkin bir araç, yöntem ve bir ilişki biçimi olarak görmesine neden olmaktadır. Şiddet bir süre sonra bir alışkanlık hatta bir eğlence biçimine dönüşebilmektedir” diyor.

ÇOCUKLARIN SUÇ ALETİNE ERİŞİMİ ÇOK KOLAY

Kesici-delici aletlerin 18 yaşından küçüklerce satın alınması ve taşınması yasak. Fakat bu tür araçların internet satışında bir kısıtlama yok. Fiyatları 150 TL ile bin TL arasında değişen hançer, muşta, bıçak, kılıç vb. aletlere ulaşmak mümkün. Adalet Bakanlığı 2022 yılı adli istatistiklerine göre 12-14 yaş aralığında 26 bin 239; 15-17 yaş aralığında ise 85 bin 30 çocuk suça sürüklenme iddiasıyla yargılanıyor.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA DİKKAT!

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Özlem Haskan Avcı ise şunları kaydetti: “ Şiddetin gerisinde pek çok faktör var. Ekran ve oyun bağımlılığı ciddi bir risk faktörü. Pandemi koşulları kaygı ve depresyonda artışı beraberinde getirdi. Bunun sonuçlarından biri tahammülsüzlük ve hayata, etrafına, kendine duyulan öfke. Gençlerin daha fazla profesyonel psikolojik desteğe ihtiyacı var. Güç eşitsizlikleri de şiddetin nedenlerinden biri. Ailelerin çocukları ilgi alanlarına, sanata ve spora yönlendirmesi gerekir.”

NE YAPILMALI?

Prof. Dr. Semerci alınacak önlemlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Şiddetin çözümlenmesi için aile içinde çocukların desteklenmesi, aile içi şiddetten korunmaları, bireysel patolojilerin saptanarak doğru yaklaşımda bulunulması, okul içinde psikolojik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi, toplumsal şiddetin çocuklara örnek olmaması için kontrol edilmesi ve adalet sisteminin işlediğinin bilinmesi şiddeti önlemede etkilidir.”

ADIYAMANDA BİR ÇOCUK OKULDA BIÇAKLANDI

Adıyaman’da bir ortaokulda dün 14 yaşındaki A.V. başka bir öğrenci tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan A.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken saldırgan öğrenci kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.