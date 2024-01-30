Ansızın vurmaya devam! Metina'da 3 PKK'lı terörist daha etkisiz

Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlara hız kesmeden devam eden TSK, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Ocak 2024 16:07 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 16:18 - Güncelleme:

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