Ansızın vurmaya devam! Metina'da 3 PKK'lı terörist daha etkisiz
Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlara hız kesmeden devam eden TSK, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonu "Ansızın vurmaya devam!" sözleri ile duyurdu. MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi