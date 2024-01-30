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    • Ansızın vurmaya devam! Metina'da 3 PKK'lı terörist daha etkisiz

    Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlara hız kesmeden devam eden TSK, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ansızın vurmaya devam! Metina&#039;da 3 PKK&#039;lı terörist daha etkisiz
    Msb, Pkk, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teröristlere göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonu "Ansızın vurmaya devam!" sözleri ile duyurdu. MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MsbPkk
    Haberler > Gündem > Ansızın vurmaya devam! Metina'da 3 PKK'lı terörist daha etkisiz
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