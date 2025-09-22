Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya Serik'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Yangında yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Bilginler Mahallesi Kısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına ilişkin bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İlçede çıkan orman yangını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edilmişti.

