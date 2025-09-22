Antalya Serik'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Yangında yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Bilginler Mahallesi Kısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına ilişkin bir şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İlçede çıkan orman yangını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edilmişti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Türkiye Gazetesi