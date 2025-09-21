Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Yumaklı, Muğla ve Antalya yangınları hakkında açıklama yaptı!

Bakan Yumaklı, Muğla ve Antalya yangınları hakkında açıklama yaptı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla ve Antalya'daki yangınların, tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı,"Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımız aralıksız mücadele etti"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla ve Antalya'daki orman yangınları hakkında paylaşımda bulunarak:  "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı" dedi.

"YEŞİL VATANIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına dair paylaşım yaptı. Yumaklı, adı geçen il ve ilçelerdeki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz."

