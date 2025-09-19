Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Milas orman yangını son durum merak ediliyor

Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Milas orman yangını son durum merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla, Milas, Orman Yangını, Son Durum, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika yangın haberi Muğla'dan geldi. Milas'taki orman yangınında son durum merak edildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan karadan müdahale edilen yangın söndürüldü mü? Muğla Milas'taki orman yangınında son durum ne? İşte ayrıntılar...

Muğla'daki yangında son durum merak konusu oldu. Yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü, nerede çıktı, hasar var mı? gibisinden soruların cevapları aranıyor. İşte Muğla Milas'taki orman yangını ile ilgili son dakika detaylar... 

Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Milas orman yangını son durum merak ediliyor - 1. Resim

MUĞLA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Muğla'daki orman yangını Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde çıktı. Yangının çıkış sebebi ise yol kenarındaki otların tutuşması oldu. Rüzgarın etkisi ile alevler hızla ormanlık alana yayıldı.  Son durum merak edildi, hasar var mı, söndürüldü mü?   

Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Milas orman yangını son durum merak ediliyor - 2. Resim

MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine adrese Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın şuan için söndürülmüş değil, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarihe geçti! Yapay Zeka Bakan meclisi karıştırdıBabaannesini öldürdü, her şeyi itiraf etti! Piknik tüpü detayı kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugünkü maç takvimi ve saatleri! 19 Eylül hangi maçlar var? - HaberlerBugünkü maç takvimi ve saatleri! 19 Eylül hangi maçlar var?Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandı - HaberlerHafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandıBeşiktaş'ta kimler eksik? Göztepe maçında oynamayacak isimler belli oldu - HaberlerBeşiktaş'ta kimler eksik? Göztepe maçında oynamayacak isimler belli olduBalıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi... - HaberlerBalıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi...Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi - HaberlerOrkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildiCuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleri - HaberlerCuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleri
Sonraki Haber Yükleniyor...