Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Milas orman yangını son durum merak ediliyor

Muğla'daki yangında son durum merak konusu oldu. Yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü, nerede çıktı, hasar var mı? gibisinden soruların cevapları aranıyor. İşte Muğla Milas'taki orman yangını ile ilgili son dakika detaylar...

MUĞLA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Muğla'daki orman yangını Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde çıktı. Yangının çıkış sebebi ise yol kenarındaki otların tutuşması oldu. Rüzgarın etkisi ile alevler hızla ormanlık alana yayıldı. Son durum merak edildi, hasar var mı, söndürüldü mü?

MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine adrese Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın şuan için söndürülmüş değil, ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.