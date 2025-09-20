Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı..

Antalya’nın Alanya ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Alanya’nın Yaylakonak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Şıhlar Mahallesi’ne ulaştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına AFAD ve İHH ekipleri de destek veriyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde ise Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yol kenarında çıkan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Ekipler, alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangının hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındığını, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

ALANYA'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına AFAD ve İHH ekipleri de destek verdi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir vatandaş olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise vatandaşların Şıhlar Mahallesi'ne girmemesi için önlem alındığını belirterek, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın bölgesinde gece boyu karadan arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle çalışmalar devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da çalışmalara destek vermeye başladı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, gazetecilere, Aliefendi Mahallesi'nde çıkan, sonrasında İspatlı ve Kargıcak mahallelerinde devam eden yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının başladığını bildiren Öztürk, "Yarın da hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.

Öztürk, Yaylakonak Mahallesi'nde dün akşam başlayan, ardından Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçrayan yangınla mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü belirterek, Şıhlar'da 30'a yakın evin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

YAYLAKONAK VE ŞIHLAR MAHALLELERİNDEKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Alanya'da 18 Eylül saat 23.00 sıralarında Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerinde başlayan yangınların 16.30 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 400 hektar zirai ve ormanlık alan ile inşaat halinde iki villa ve bir bahçeli evin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yangında tahliye edilen vatandaşların evlerine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

MİLAS'TA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının ikinci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

GECE BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına gece boyunca Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplere bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de destek verdi. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.

Öte yandan yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olduğu ancak bazı alanların ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldığı görülüyor.