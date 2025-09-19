Alanya'daki yangın söndürüldü mü, son durum ne? Son dakika! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor...

Antalya'daki yangında son durum merak konusu oldu. Yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü, nerede çıktı, hasar var mı? gibisinden soruların cevapları aranıyor. İşte Alanya'daki yangın ile ilgili son dakika detaylar...

ANTALYA'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Antalya'daki orman yangını Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Dün akşam başlayan yangına hızla müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

ANTALYA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya'daki yangın henüz söndürülmedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi aralıksız olarak sürdü.

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGININDA HASAR VAR MI?

Bölgede tedbir amaçlı elektrikler kesildi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

ALANYA'DAKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Bölgede Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi, 190 personelin yanı sıra itfaiye, AFAD, jandarma, emniyet, İHH ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun müdahaleye başlayan hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere su ve kumanya dağıttı. Evlerini boşaltan vatandaşlar, hayvanlarını da traktörlere ya da kamyonetlere bindirerek daha güvenli bölgeye taşıyor.