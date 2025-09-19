Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! Yoğun müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ve Kavakköy köylerinin yakınında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.