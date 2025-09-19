Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! Yoğun müdahale sürüyor

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! Yoğun müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de tarım arazisinde yangın! Yoğun müdahale sürüyor
Çanakkale, Yangın, Orman Yangını, Gelibolu, Müdahale, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale Gelibolu'da tarım arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ve Kavakköy köylerinin yakınında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.

