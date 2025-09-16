Çanakkale'de esnafın korkulu rüyası olan çete çökertildi
Çanakkale’de çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin esnafa baskı yaparak mal varlıklarını ele geçirdikleri ve yüksek faizle borç para verdikleri belirlendi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, dijital materyaller ile çek ve senetler ele geçirildi. Tutuklananlar arasında örgüt lideri de bulunuyor.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce örgütlü suçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları değerlendirilen bir grubun, Çanakkale ve çevre illerdeki esnafın taşınır ve taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri, yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince 12 Eylül'de yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yeri aramalarında, 1 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, dijital materyaller, çek ve senetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri Z.K.Ö. ile C.Ö, M.D, F.C, S.B, A.T, İ.T. ve S.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.