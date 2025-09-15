Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Telefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklama

Telefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini telefonda 'banka görevlisi' olarak tanıtıp 67 kişiyi 20 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

67 KİŞİDEN 20 MİLYONU AŞKIN HAKSIZ KAZANÇ

2024 yılı boyunca 67 kişiyi mağdur ettiği belirlenen organize suç grubunun, telefonla ulaştıkları kişilerden banka görevlisi gibi davranarak kişisel bilgilerini temin ettiği ve toplamda 20 milyon lirayı aşkın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün başında V.U. isimli şahsın bulunduğu belirlendi.

Telefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklama - 1. Resim

TATİLE GİDERKEN YAKALANDI

Operasyon kapsamında, Muğla’nın Marmaris ilçesinde ailesiyle tatil yapmak üzere kruvaziyere binmek üzereyken V.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, üç kurusıkı silah, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Telefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklama - 2. Resim

53 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmada gözaltına alınan 84 şüpheliden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 71 kişiden 53'ü tutuklandı. Aralarında örgüt lideri V.U.'nun da bulunduğu tutuklular cezaevine gönderilirken, 18 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

