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    • Haberler > Gündem > Antalya'da çocuk oyun parkında ceset bulundu, görmek isteyenler polisi çileden çıkardı

    Antalya'da çocuk oyun parkında ceset bulundu, görmek isteyenler polisi çileden çıkardı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Antalya, Çocuk Parkı, Ceset, Kalabalık, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’da bir çocuk oyun parkındaki kaydırakların altında ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yoldan geçenler parkın etrafına dizildi, polis vatandaşların ceset merakı yüzünden çalışma yapmakta güçlük çekti. Tüm ikazlara rağmen insanların olay yerinden ayrılmayıp o anları film gibi izlemeleri dikkat çekti.

    Antalya’da sokakta yaşayan İbrahim Polat (55) isimli şahıs çocuk parkında ölü bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerinin çalışmasını yakından takip etmek isteyen kalabalık ise polisi çileden çıkardı. Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 sokak üzerindeki çocuk parkında yaşandı. İbrahim Polat'ı park içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da çocuk oyun parkında ceset bulundu, görmek isteyenler polisi çileden çıkardı

    İNSANLARIN CESET MERAKI "PES" DEDİRTTİ

    Sağlıkçılar yaptığı ilk kontrolde adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada olay yerinde toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını izlemek için birbirleri ile kapıştı. 

    Antalya'da çocuk oyun parkında ceset bulundu, görmek isteyenler polisi çileden çıkardı

    Polisin ikazları ile uzaklaşan kalabalık merakına yenik düşüp bir süre sonra yine olay yerine geldi. Çevredekilerin tüm olan biteni film gibi izlemeleri dikkat çekti. 

    Antalya'da çocuk oyun parkında ceset bulundu, görmek isteyenler polisi çileden çıkardı

    ÜZERİNDEN PARA ÇIKTI

    Cesedin üzerinden yapılan incelemede ise bir miktar para bulundu. Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya başladığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya'da çocuk oyun parkında ceset bulundu, görmek isteyenler polisi çileden çıkardı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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