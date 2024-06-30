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Antalya'da dehşet! 3 genç bir olup yaşlı kadını dövdü, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kavga, Muratpaşa, Sosyal Medya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da 3 genç kadın yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolu üzerinde tekme tokat dövdü. Erkeklerin bile ayıramadığı kavga bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yerde sürüklenen kadının tekme, tokat ve yumruk yemesi yer aldı.

Kavga, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi tramvay yolu üzerinde yaşandı. Üç kadın, önce tartışıp sonra kavga etmeye başladı. Sebebi öğrenilemeyen kavgada taraflardan iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti.

sosyal medyaya damga vurdu

Birbirilerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar ardından tekrar kavgaya tutuştu. Cep telefonu görüntülerine yansıyan kavga anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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