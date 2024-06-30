Antalya'da dehşet! 3 genç bir olup yaşlı kadını dövdü, o anlar kamerada

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme:

Kavga, Muratpaşa, Sosyal Medya, Haber

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Antalya’da 3 genç kadın yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolu üzerinde tekme tokat dövdü. Erkeklerin bile ayıramadığı kavga bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yerde sürüklenen kadının tekme, tokat ve yumruk yemesi yer aldı.