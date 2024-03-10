Antalya'da feci kaza! Bir ay önce evlenmişti, eşini görmek isterken can verdi

Antalya'da otomobil, motosiklete çarptı. Feci kazada motosikletli kadın hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü ehliyetsiz çıkarken, genç kadının bir ay önce evlendiği, eşini ziyaret etmek için iş yerine gittiği öğrenildi.

Antalya’da ehliyetsiz sürücü bir kadını hayattan kopardı. Feci kaza Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda yaşandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI

17 yaşındaki S.S'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Genç kadın çarpışmanın etkisi ile asfalta savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yapmış olduğu ilk kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alkan'ın cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin hızla gelerek motosiklete çaptığı, havaya uçan Gülnihal Alkan yere savrulduğu görüldü. Genç kadının 1 ay önce evlendiği ve eşinin iş yerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.