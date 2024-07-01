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Antalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Kaza, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ağaca çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza Ahmet Aliağa Bulvarı Göksu Mahallesi'nde yaşandı. T.K. (33) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, sonra yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Antalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu - 1. Resim

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaklaşık 100 metre sürüklenerek duran otomobildeki sürücü T.K. ile karısı H.K. (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu - 2. Resim

Kazada otomobilde bulunan iki çocuk da yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Z.K. (3) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİDE BİR ÇOCUK KALDI

Yaralılardan Z.K'nin (8) hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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