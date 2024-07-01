Antalya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ağaca çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza Ahmet Aliağa Bulvarı Göksu Mahallesi'nde yaşandı. T.K. (33) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, sonra yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaklaşık 100 metre sürüklenerek duran otomobildeki sürücü T.K. ile karısı H.K. (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde bulunan iki çocuk da yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Z.K. (3) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİDE BİR ÇOCUK KALDI

Yaralılardan Z.K'nin (8) hastanedeki tedavisi devam ediyor.