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Antalya'da kaza! Vatandaşlar yaralıları güneşten korudu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da kaza! Vatandaşlar yaralıları güneşten korudu
Manavgat, Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sıcak saatler yaşandı. Bir motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada hem motosikletli hem de yaya yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralıları güneşten korumaya çalıştı.

Manavgat’ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve kadını vatandaşlar oto güneşliği ile güneşten korumaya çalıştı.Antalya'da kaza! Vatandaşlar yaralıları güneşten korudu - 1. Resim

 

Kaza, Manavgat ilçesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek olan Raziye Özkan’a, Hüseyin Topal’ın kullandığı motosiklet çarptı.

Antalya'da kaza! Vatandaşlar yaralıları güneşten korudu - 2. Resim

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrulurken yardımlarına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Topal ve Raziye Özkan’ı vatandaşlar güneşten korumak için otomobil güneşliğinden faydalandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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