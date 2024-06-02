Antalya'da kaza! Vatandaşlar yaralıları güneşten korudu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 10:32 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme:

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Antalya'da sıcak saatler yaşandı. Bir motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada hem motosikletli hem de yaya yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralıları güneşten korumaya çalıştı.