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Antalya'da lüks otelde akıllara durgunluk veren protesto: Kliması bozuldu yatağını restorana serdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde konaklayan Cenk Bilge isimli vatandaş tatili boyunca bozuk klimasının tamir edilmemesi üzerine dikkat çeken bir eyleme imza attı. Bilge, 'oteldeki en serin yer' dediği restorana yatağını atıp o anları kaydetti. Sosyal medya hesabından sorunun çözüldüğünü söyleyen vatandaş devreye Bakanlık yetkililerin de girdiğini anlattı.

Tatilini Antalya Belek'te geçiren Cenk Bilge, burada 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Otel müşterisinin iddiasına göre tatili boyunca çalışmayan klimasına çözüm bulunmadı. 

Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen tatilci, sabah saatlerinde çok ilginç bir protestoya imza attı. Bilge odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu olan restorana serdi ve uzandı. 

Antalya'da lüks otelde akıllara durgunluk veren protesto: Kliması bozuldu yatağını restorana serdi - 1. Resim

"EN SERİN YERE YATAĞIMI SERDİM"

Otelin bir kısmının klimalarında problem olduğunu, sesini çıkartan bazı kişilerin problemlerinin çözüldüğünü iddia eden Bilge, "20 saattir birisiyle konuşmak istediğimi söyledim 20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü ya da herhangi bir sorumluyla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm. Şu anda yemekhaneye yatağı serdim bakalım nasıl bir çözümleri olacak göreceğiz" dedi.

Antalya'da lüks otelde akıllara durgunluk veren protesto: Kliması bozuldu yatağını restorana serdi - 2. Resim

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Kısa bir süre sonra yanına gelen ve otel yetkilisi oldukları söylenen 2 kişiye durumu anlatan Cenk Bilge, onlara da defalarca çözüm için yardım istediğini ancak kimsenin yardımcı olmadığını söyledi. Kısa bir süre sonra yataktan kalkan ve görüntü paylaşımını durduran Cenk bilge, sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı.

Antalya'da lüks otelde akıllara durgunluk veren protesto: Kliması bozuldu yatağını restorana serdi - 3. Resim

Kısa sürede binlerce geri dönüş alan alan Cenk Bilge, olayın sonrasını yine sosyal medya hesabından "Bakanlık yetkilisi 3 kişi 00.30'da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar, özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur" paylaşımı yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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