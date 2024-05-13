Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da orman yangını! Ekipler alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor

Antalya'da orman yangını! Ekipler alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Konyaaltı ilçesinde çıkan yangına karşı ekipler müdahalesini sürdürüyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan'dan Miçotakis'e Hamas ayarı: Terör örgütü değil direniş hareketiDi Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'dan Miçotakis'e Hamas ayarı: Terör örgütü değil direniş hareketi - Gündem"Terör örgütü değil direniş hareketi"Bu yolla emekli olan da var yaşlılık aylığı alan da! Polis kamu zararına "dur" dedi - GündemBu yolla emekli olan da var yaşlılık aylığı alan daDiyarbakır'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı - GündemDiyarbakır'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandıMayısın ortasında beyaza büründü! İstanbul'un yanı başında kar sürprizi - Gündemİstanbul'un yanı başında kar sürprizi! Beyaza büründüİBB Meclisi'nde 'Deniz Gezmiş' tartışması! O ifadeleri kullanınca... - GündemİBB Meclisi'nde 'Deniz Gezmiş' tartışmasıFotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu - GündemFotoğraf çekmek isterken canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...