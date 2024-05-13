Antalya'da orman yangını! Ekipler alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Konyaaltı ilçesinde çıkan yangına karşı ekipler müdahalesini sürdürüyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi