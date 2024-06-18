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Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil bagajında kurbanlık keçi...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir otomobilin bagajına konulan kurbanlık keçi görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Kafa kısmı dışarıda olan keçinin görüntüsüne çoğu kullanıcı tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise sürücünün imkanlarının buna yettiğini savundu.

Kurban kesimleriyle ilgili tüm Türkiye'den ilginç görüntüler gelmeye devam ederken Antalya'dan gelen bir görüntü ise sosyal medyada tepki çekti.

İsmi öğrenilemeyen bir sürücü kurbanlık keçiyi bagaja koydu. Kafa kısmı dışarıda olan keçiyi trafik ışıklarında görenler cep telefonuyla kaydetti.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil bagajında kurbanlık keçi... - 1. Resim

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere bazı kullanıcılar tepki gösterirken, bazıları da sürücünün en azından hayvanın nefes almasını sağladığı yönünde yorumlar yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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