Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil bagajında kurbanlık keçi...

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Haziran 2024 15:26 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme:

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Antalya'da bir otomobilin bagajına konulan kurbanlık keçi görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Kafa kısmı dışarıda olan keçinin görüntüsüne çoğu kullanıcı tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise sürücünün imkanlarının buna yettiğini savundu.