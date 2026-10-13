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Aracından binlerce hap çıktı, savunması saç baş yoldurttu

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Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir aracın çeşitli yerlerinden 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahsın "Maddelerden bilgim yok" demesi ise pes dedirtti.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

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Ekipler, narkotik köpeğiyle birlikte araçta yaptıkları incelemede torpido, vites kutusu ve yedek lastiğe gizlenmiş 110 bin captagon hap buldu. Gözaltına alınan şüpheli T.T., emniyetteki ifadesinde, "Maddelerden bilgim yok, benim değil, suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu.

Aracından binlerce hap çıktı, savunması saç baş yoldurttu
Başlık ResmiAracından binlerce hap çıktı, savunması saç baş yoldurttu

TUTUKLANDI

T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracından binlerce hap çıktı, savunması saç baş yoldurttu
Başlık ResmiAracından binlerce hap çıktı, savunması saç baş yoldurttu
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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