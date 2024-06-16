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Arefe günü fotoğraf uğruna aile faciası! Baba öldü, abi son anda kurtuldu, kızın durumu ağır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arefe günü fotoğraf uğruna aile faciası! Baba öldü, abi son anda kurtuldu, kızın durumu ağır

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de arefe günü aile faciası yaşandı. Kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen genç kız denize düştü. Kızını kurtarmak için denize atlayan baba hayatını kaybetti. Abi ise son anda kurtarıldı. Genç kızın durumu ise ağır.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen genç kız denize düştü. Kızı kurtarmak isteyen baba ve ağabey denize atladı Baba hayatını kaybederken abi ise son anda kurtarıldı. Genç kızın durumu ise ağır.

GENÇ KIZ FOTOĞRAF UĞRUNA KAYALIĞA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde ailesi ile birlikte yazlıklarına gelen Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çektirmek istedi.

Arefe günü fotoğraf uğruna aile faciası! Baba öldü, abi son anda kurtuldu, kızın durumu ağır - 1. Resim

AYAĞI KAYIP DÜŞTÜ, BABA VE AĞABEY DENİZE ATLADI

Ayakları kayan genç kız, denize düşerken, babası Mehmet ile abisi Ömer Yavuz peşinden atladı.

Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı.

Arefe günü fotoğraf uğruna aile faciası! Baba öldü, abi son anda kurtuldu, kızın durumu ağır - 2. Resim

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Genç kız, abisi ve babası denizden çıkarıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Baba Mehmet Yavuz'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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