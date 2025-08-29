Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Arınç, Öcalan için ‘Umut Hakkı’ istedi! Eski başkanlar komisyonda

Arınç, Öcalan için ‘Umut Hakkı’ istedi! Eski başkanlar komisyonda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arınç, Öcalan için ‘Umut Hakkı’ istedi! Eski başkanlar komisyonda
Öcalan, TBMM, Arınç, İnfaz, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

ESMA ALTIN / ANKARA - Komisyonun 7’nci toplantısına eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulundu.

Hikmet Çetin “Birçok insanı öldürmüş insanları affetmek bu aşamada çok zor. Yurt dışına göndermek en iyisi” dedi. Mehmet Ali Şahin de “Yasal düzenlemeler yapılması kaçınılmaz” diye konuştu. Bülent Arınç ise, DEM’in sık sık dile getirdiği “Öcalan’a umut hakkı” konusunda “İnfaz düzenlemesi yapılmalıdır. Umut hakkı konuşması mutlaka uygulanmalıdır. AİHM’nin kararı uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı. Köksal Toptan da “Sürecin başarılı olması herkesin destek vermesine bağlıdır” şeklinde konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TBMM bugün Gazze için toplanıyor! Bakan Fidan bilgilendirme yapacak İhlas Koleji YKS ve LGS'de fark attı! Başarımız tesadüf değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB'den toprak bütünlüğü konusunda açıklama! "Suriye tedbir alsın biz destek veririz" - GündemMSB'den toprak bütünlüğü konusunda açıklama! "Suriye tedbir alsın biz destek veririz"TBMM bugün Gazze için toplanıyor! Bakan Fidan bilgilendirme yapacak  - GündemTBMM bugün Gazze için toplanıyor!Sağlık Bakanlığından "Randevu Çetesi" açıklaması! - GündemSağlık Bakanlığından "Randevu Çetesi" açıklaması!AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem - GündemAFAD duyurdu: Elazığ'da depremBeyoğlu'nda korkutan patlama! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı - GündemBeyoğlu'nda korkutan patlama!Bakan Fidan'dan muhalefetin saldırılarına net cevap: Ben takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanımız - GündemFidan'dan muhalefetin saldırılarına net cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...