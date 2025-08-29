Arınç, Öcalan için ‘Umut Hakkı’ istedi! Eski başkanlar komisyonda

ESMA ALTIN / ANKARA - Komisyonun 7’nci toplantısına eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulundu.

Hikmet Çetin “Birçok insanı öldürmüş insanları affetmek bu aşamada çok zor. Yurt dışına göndermek en iyisi” dedi. Mehmet Ali Şahin de “Yasal düzenlemeler yapılması kaçınılmaz” diye konuştu. Bülent Arınç ise, DEM’in sık sık dile getirdiği “Öcalan’a umut hakkı” konusunda “İnfaz düzenlemesi yapılmalıdır. Umut hakkı konuşması mutlaka uygulanmalıdır. AİHM’nin kararı uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı. Köksal Toptan da “Sürecin başarılı olması herkesin destek vermesine bağlıdır” şeklinde konuştu.