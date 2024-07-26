Artvin'de acı olay! Denizde bulunan ceset eski AK Partili başkanın oğlu çıktı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2024 04:53 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 05:03 - Güncelleme:

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Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında dün sabah zıpkınla denize açılan bir kişi daha sonra kayıplara karıştı. Talihsiz adamın cesedi balıkçılar tarafından bulundu, eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.