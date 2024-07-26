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Artvin'de acı olay! Denizde bulunan ceset eski AK Partili başkanın oğlu çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Artvin&#039;de acı olay! Denizde bulunan ceset eski AK Partili başkanın oğlu çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında dün sabah zıpkınla denize açılan bir kişi daha sonra kayıplara karıştı. Talihsiz adamın cesedi balıkçılar tarafından bulundu, eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı'ndan zıpkınla Karadeniz'e açılan bir kişi, sonrasında gözden kayboldu.

BALIKÇILAR DALGIÇ KIYAFETLİ CESET BULDU

Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek, Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin sudan çıkarttığı ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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