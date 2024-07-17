Asansör bakımı için çatıya çıktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Elazığ’da bir binanın asansör bakımını yapmak isteyen iki işçi, çatı katına çıktığında gördüğü manzara karşısında şoka girdi. Adrese kısa sürede ekipler sevk edildi, kimliği de belirlendi!..

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaşkarlı Mahmut Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Asansörlerin bakımı için binaya gelen işçiler çatı katına çıktı.

ASILI CESET BULDULAR

Karşılarında asılı halde ceset gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 16 yaşındaki Hulusi Arabacıoğlu olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arabacıoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.