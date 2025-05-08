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Asos ve Troya tünelleri bakıma alınıyor! O saatlerde trafiğe kapalı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Asos ve Troya tünelleri bakıma alınıyor! O saatlerde trafiğe kapalı olacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Assos ve Troya tünelleri arıza sonrası bakım ve onarım işlemleri için trafiğe kapatılacak. Edremit istikametinde bulunan tüpler 8 Mayıs Perşembe günü 09.00-18.00 saatlerinde, Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise 9 Mayıs Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan ‘Asos’ ve ‘Troya’ tünelleri, bakım ve onarımları sebebiyle trafiğe kapanacak.

TÜPLER TRAFİĞE KAPATILACAK

Assos ve Troya tünellerindeki jeftan arızaları nedeniyle D550-05 Çanakkale-İzmir Karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Tadilat çerçevesinde Edremit istikametinde bulunan tüpler 8 Mayıs Perşembe günü 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Asos ve Troya tünelleri bakıma alınıyor! O saatlerde trafiğe kapalı olacak - 1. Resim

Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise 9 Mayıs Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Bakım süresince araç trafiği Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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