Asos ve Troya tünelleri bakıma alınıyor! O saatlerde trafiğe kapalı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Mayıs 2025 00:29 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 00:34 - Güncelleme:

Assos ve Troya tünelleri arıza sonrası bakım ve onarım işlemleri için trafiğe kapatılacak. Edremit istikametinde bulunan tüpler 8 Mayıs Perşembe günü 09.00-18.00 saatlerinde, Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise 9 Mayıs Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan ‘Asos’ ve ‘Troya’ tünelleri, bakım ve onarımları sebebiyle trafiğe kapanacak. TÜPLER TRAFİĞE KAPATILACAK Assos ve Troya tünellerindeki jeftan arızaları nedeniyle D550-05 Çanakkale-İzmir Karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Tadilat çerçevesinde Edremit istikametinde bulunan tüpler 8 Mayıs Perşembe günü 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise 9 Mayıs Cuma günü 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Bakım süresince araç trafiği Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacak. İlgili Haber Bakan Uraloğlu açıkladı: Avrasya Tüneli, dünyada ilke imza attı! Tam 2 milyar dolar...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru