'Asrın felaketi'nde 1 yıl geride kaldı... Hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Tarihe 'asrın felaketi' olarak geçen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde on binlerce canımızı toprağa verdik. Afetin 1. yıl dönümünde acılar bir kez daha tazelenirken, hayatını kaybedenler de dualarla anıldı.

'Asrın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde binlerce yuvayı dağıttı, on binlerce kişiyi hayattan kopardı.

Hatay, Malatya ve Adıyaman en az depremin merkez üssü Kahramanmaraş kadar zarar gördü.

EBRAR SİTESİ'NDEN GERİYE HÜZÜN VE GÖZYAŞI KALDI

Aradan geçen 12 ayda yaralar sarılmaya çalışılsa da, sevdiklerini kaybedenlerin acısı devam ediyor. Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'nden geriye de hüzün ve gözyaşı kaldı.

Sevdiklerine o kabus gecesinde veda eden depremzedeler de aynı yerde kayıpları için elleri semaya açtı dualar etti, Kur’an-ı Kerim okudu.

"SESLERİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR"

Ebrar Sitesi'nin enkazında can veren ablası ve yeğeni için gözyaşı döken Ayşe Kartal, “Tekrar aynı acıları yaşıyoruz. 1 sene olmamış gibi sesleri kulaklarımdan gitmiyor. Sanki dün konuşmuşuz gibi. İhmalkarlık öldürdü deprem kadar. Benim ablam vardı. Depremden 2 ay sonra yeğenimin düğünü olacaktı, olamadı. Çeyizlerini aldık. 7 yaşındaki yeğenim yaşadı. Durulmuyor ki evde, buraya geldik. Herkesin acısı aynı” diye konuştu.

ANNESİ VE BABASINI KAYBETTİ

Niyazi Gökdoğan ise, “Ebrar Sitesi'nde Reyhan Apartmanı'nda 2’inci katta arkadaşımın annesi yaşıyordu. Biz sonradan öğrendik enkazda olduklarını. 16’ıncı saatte sivil bir ekip annesi ve babasını kurtarmaya geliyor. Arkadaşım 16. saatte kurtuldu. Annesi ve babası kurtulamadı, hayatlarını kaybettiler” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN 'SAYGI NÖBETİ'

Öte yandan depremde hayatını kaybedenler Çankırı'da da anıldı.

Çankırı Valiliği, AFAD ve çeşitli kurumlar tarafından koordine edilen ve yarın saat 18.00’e kadar sürecek olan ‘saygı nöbeti’nde AFAD çadırı içerisinde slaytlar izlenip dualar edildi.