Ata mirasına büyük ayıp! Asırlık tarihi çeşmenin son hali içler acısı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan ve 1910 yılında yapılan Hacı Necib Bey Çeşmesi'nin son hali görenlerin içini sızlattı. Asırlık geçmişe sahip olan tarihi çeşmenin harap durumuna tepki gösteren vatandaşlar, ata mirasının hak ettiği değeri görmesini istiyor.

İstanbul'un birçok köşesi tarihi çeşmelerle doldu. Osmanlı döneminden çok sayıda çeşme günümüze kadar gelmiş durumda. Ancak bu tarihi mirasların şu anki durumları içler acısı.

ASIRLIK ÇEŞME HARAP HALDE

Asırlık tarihe sahip olan çeşmeler, bakımsızlıktan harap hale gelmiş durumda. Ara ara bu çeşmelerin görselleri gündem olurken, son fotoğraf ise sosyal medya kullanıcısı Emir Ali Demirel'in paylaşımıyla 1910 yılında yapılan asırlık Hacı Necib Bey Çeşmesi'nden geldi.

BAKIMSIZ HALİ GÖRENLERİN İÇİNİ SIZLATIYOR

114 yıllık geçmişe sahip olan çeşme Fatih'te Darüşşafaka Caddesi üzerinde bulunuyor. Söz konusu çeşmenin bakımsız hali görenlerin içini sızlatıyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar, ata miraslarının hak ettiği değere ulaşmasını istiyor.

İşte Hacı Necib Bey Çeşmesi'nden görüntüler;