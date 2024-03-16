Tam 197 metre, Selçuklu yıldızı motifiyle taçlandırıldı! Açılışını Erdoğan ve Bahçeli yapacak

Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin katılımıyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümünde kapılarını açacak. Türk kültürünün ortak mirası Selçuklu yıldızı motifiyle taçlandırılan 197 metre yüksekliğindeki kule, Ankara'yı kuş bakışı izleme imkanı sunuyor.

Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

AÇILIŞINI ERDOĞAN VE BAHÇELİ YAPACAK

Uzun bir aranın ardından inşaatına birkaç yıl önce yeniden başlanan kuledeki çalışmalar tamamlandı. Açılışının18 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile restoran da bulunuyor.

ZİRVEDE SELÇUKLU MOTİFİ VAR

Doğal afetlere dayanıklı inşa edilen, Türk kültürünün ortak mirası "Selçuklu yıldızı" ile taçlandırılan kule, ışıklandırma ve led ekran sistemiyle başkentin yeni sembolleri arasında yer alacak. Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerine kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.