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    Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, faciadan dönüldü

    Avcılar'da bir İETT otobüsü refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada 5 yolcu yaralanırken, araçta sıkışan otobüs şoförünü kurtarma çalışması sürüyor.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Avcılar'da bir İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu, facianın eşiğinden dönüldü. Korkutan kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı.

    Yaralı yolcular hastaneye sevk edilirken, itfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

    Detaylar birazdan...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AvcılarİettOtobüs
    Haberler > Gündem > Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, faciadan dönüldü
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