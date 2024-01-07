- Güncelleme Tarihi:
Avcılar'da İETT otobüsü kaza yaptı, faciadan dönüldü
Avcılar'da bir İETT otobüsü refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada 5 yolcu yaralanırken, araçta sıkışan otobüs şoförünü kurtarma çalışması sürüyor.
İstanbul Avcılar'da bir İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu, facianın eşiğinden dönüldü. Korkutan kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı.
Yaralı yolcular hastaneye sevk edilirken, itfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Detaylar birazdan...
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı