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Haberler > Gündem > AVM'de kan donduran olay! Beyzbol sopasıyla öldürdü

AVM'de kan donduran olay! Beyzbol sopasıyla öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AVM&#039;de kan donduran olay! Beyzbol sopasıyla öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesinde husumetlisini alışveriş merkezinde gören şahıs elindeki beyzbol sopasıyla saldırmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit Özlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay Milas ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen M.K. ve Ümit Özlü AVM'de karşılaştı. İkili arasında sözlü tartışma başladı. 

HUSUMETLİSİNİ BEYZBOL SOPASI İLE DÖVDÜ

M.K. isimli öfkeli şahıs elindeki beyzbol sopasıyla 49 yaşındaki Ümit Özlü'yü dövmeye başladı. Özlü aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Durumu görenler hemen yetkililere haber verdi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Kavgada ağır yaralanan Ümit Özlü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan M.K polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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